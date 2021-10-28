Вагнер Лав отреагировал на информацию СМИ о своём желании вернуться в ЦСКА

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал информацию СМИ о своём желании вернуться в ЦСКА.

«Неправда. Я ничего такого не говорил. Вчера я играл и, слава богу, забил гол и отдал передачу — и я хочу продолжать это делать. У меня здесь контракт до конца года. Не знаю, какова будет моя судьба. И ещё момент: я не думаю о завершении карьеры! Хочу играть ещё несколько лет!» — сказал Вагнер Лав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.

Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля 2020 года, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. В ноябре казахстанцы продлили контракт с Вагнером.