Ракицкий оценил состав «Динамо» перед матчем «Зенита» с москвичами

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий оценил состав московского «Динамо» в преддверии матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с москвичами. Встреча состоится 29 октября. Старт игры – в 19:00 мск.
«Динамо»? У них молодой состав. В том сезоне они тоже боролись, но потом проиграли пару матчей и опустились — а до этого шли хорошо. Тренер у них, как я понимаю, амбициозный. В самой команде играет мой друг Ванька Ордец, уже в капитанах ходит. Ребята действительно хорошие — быстренькие, молодые. Не зря у них многие в сборной играют и по молодёжкам разъезжаются. Иностранцы тоже ничего.
Каждая игра непростая — Тула это доказала. Где была она и где были мы? Надо всегда выходить с бойцовским настроением и не думать о том, что сейчас легко выиграешь. Финальный свисток прозвучал, победили — молодцы. Можно радоваться. Это моё мнение, но я не могу учить других, как настраиваться и играть», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита».
- 28 октября 2021
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