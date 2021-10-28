В «Арсенале» отреагировали на информацию о договоренности со «Спартаком» по Хлусевичу
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В тульском «Арсенале» прокомментировали информацию о договоренности со «Спартаком» по трансферу полузащитника Даниила Хлусевича.
«Пресс-служба клуба посчитала необходимым дать комментарии по поводу появившихся в СМИ слухов относительно футболиста Даниила Хлусевича. Полузащитник имеет действующий контракт с «Арсеналом» и готовится к предстоящим матчам чемпионата России.
Мы призываем болельщиков и представителей СМИ опираться только на достоверную информацию, которая публикуется на официальных ресурсах «Арсенала», — говорится в сообщении пресс-службы тульского клуба.
Хлусевич выступает за основную команду тульского «Арсенала» с 2018 года. Полузащитник принял участие в 48 матчах за клуб, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
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