В «Арсенале» отреагировали на информацию о договоренности со «Спартаком» по Хлусевичу

В тульском «Арсенале» прокомментировали информацию о договоренности со «Спартаком» по трансферу полузащитника Даниила Хлусевича.

«Пресс-служба клуба посчитала необходимым дать комментарии по поводу появившихся в СМИ слухов относительно футболиста Даниила Хлусевича. Полузащитник имеет действующий контракт с «Арсеналом» и готовится к предстоящим матчам чемпионата России.

Мы призываем болельщиков и представителей СМИ опираться только на достоверную информацию, которая публикуется на официальных ресурсах «Арсенала», — говорится в сообщении пресс-службы тульского клуба.

Хлусевич выступает за основную команду тульского «Арсенала» с 2018 года. Полузащитник принял участие в 48 матчах за клуб, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.