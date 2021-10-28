Российский тренер Адиев вывел карагандинский «Шахтёр» в полуфинал Кубка Казахстана

Карагандинский «Шахтёр», главным тренером которого является российский специалист Магомед Адиев, вышел в полуфинал Кубка Казахстана. На стадии 1/4 финала был обыгран футбольный клуб «Тараз».

Первый матч команд завершился нулевой ничьей, а в ответной встрече «Шахтёр» оказался сильнее со счётом 3:1. В полуфинале Кубка Казахстана «горнякам» предстоит сыграть с «Тоболом», который на данный момент лидирует в чемпионате страны.

Напомним, Магомед Адиев был назначен главным тренером «Шахтёра» из Караганды в апреле 2021 года. Его прошлым клубом была «Чайка», у руля которой специалист находился с ноября 2019 года по февраль 2021-го. До этого Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».