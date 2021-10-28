Российский тренер Адиев вывел карагандинский «Шахтёр» в полуфинал Кубка Казахстана
Поделиться
Карагандинский «Шахтёр», главным тренером которого является российский специалист Магомед Адиев, вышел в полуфинал Кубка Казахстана. На стадии 1/4 финала был обыгран футбольный клуб «Тараз».
Первый матч команд завершился нулевой ничьей, а в ответной встрече «Шахтёр» оказался сильнее со счётом 3:1. В полуфинале Кубка Казахстана «горнякам» предстоит сыграть с «Тоболом», который на данный момент лидирует в чемпионате страны.
Напомним, Магомед Адиев был назначен главным тренером «Шахтёра» из Караганды в апреле 2021 года. Его прошлым клубом была «Чайка», у руля которой специалист находился с ноября 2019 года по февраль 2021-го. До этого Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».
Комментарии
- 28 октября 2021
-
16:57
-
16:57
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:11
-
16:01
-
15:49
-
15:45
-
15:36
-
15:23
-
15:21
-
15:04
-
14:57
-
14:32
-
14:15
-
14:14
-
13:52
-
13:49
-
13:46
-
13:42
-
13:33
-
13:25
-
12:58
-
12:54
-
12:38
-
12:25
-
12:12
-
12:02
-
11:54
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
11:00
-
10:46
Партнерский контент