Sony PlayStation 5 может стать твоей! Розыгрыш от «Чемпионата»
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«Чемпионат» запустил раздел о видеоиграх — Чемп.PLAY. Чемп.PLAY — это обзоры, новости, гайды, истории, видео — в том числе, вертикальные. Гейминг во всём многообразии: от ААА-тайтлов и мобильных игр до гаджетов и киберспорта.
В честь большого запуска мы разыгрываем Sony PlayStation 5 в «Инстаграме»! Мечта любого геймера может стать твоей, если ты выполнишь условия:
▪️Подпишись на аккаунт @championat_com в «Инстаграме»
▪️Поставь «лайк» публикации с розыгрышем PS5
▪️В комментариях отметь троих друзей, которые хотят себе новую игровую консоль
9 ноября мы случайным образом определим одного победителя, который получит приз. Жми на PLAY и побеждай!
Комментарии
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