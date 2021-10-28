Ракицкий: Барриос — топовый футболист. Недаром его пол-Европы у нас купить хочет

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высоко оценил партнёра по команде Вильмара Барриоса.
«Барриос — хороший футболист, топовый. Недаром его пол-Европы у нас купить хочет. В матче с «Ювентусом» он играл в защите? Его поставили практически на ту же позицию, что и опорника. Обычно он бегает в опорной зоне, забирает мячи. Здесь принцип тот же, только, если его пройдут, будет выход один на один. Он очень хорошо сыграл. Думаю, что и у Димы Чистякова трудностей с ним не возникло», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита».
Напомним, Барриос пополнил состав «Зенита» в феврале 2019 года. В нынешнем сезоне колумбиец провёл за сине-бело-голубых 12 матчей в Лиге чемпионов и Российской Премьер-Лиге, отметившись в них одной результативной передачей.
- 28 октября 2021
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