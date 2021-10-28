Стало известно решение ЭСК при президенте РФС по матчу «Уфа» — «Рубин»

Недавно состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии, на котором были рассмотрены обращения футбольного клуба «Рубин» по поводу работы судьи на матче 12-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Судья правильно не засчитал гол в ворота «Уфы» на 34-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Рубина» Андерс Дрейер находился в положении «вне игры» в момент передачи мяча партнёром по команде и принял участие в активных игровых действиях. Комиссия отмечает, что в данном игровом эпизоде ни одна из трёх камер трансляции, на изображение с которых возможно наложить виртуальные офсайдные линии, не зафиксировала положение ступни нападающего, находившейся ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок обороняющейся команды. Первоначальное решение бригады судей в такой ситуации должно быть поддержано», — говорится на официальном сайте РФС.

Напомним, главным арбитром матча был Игорь Панин.