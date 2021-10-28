Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья Месси и Мбаппе перед матчем с «Лиллем»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе ещё не выздоровел. Лео очень хорошо выглядел на тренировках, никаких проблем. Но сегодня он почувствовал мышечный дискомфорт, и ему пришлось заниматься индивидуально. Завтра узнаем, сможет ли он выйти на поле», — цитирует Почеттино Paris Fans.

Недавно полузащитник Марко Верратти получил серьёзную мышечную травму левого бедра и выбыл на срок около 4 недель. Нападающий Килиан Мбаппе подхватил ЛОР-инфекцию. Защитник Серхио Рамос, восстанавливающийся после травмы, может вернуться к тренировкам в общей группе на следующей неделе.

Матч «ПСЖ» — «Лилль» состоится завтра, 29 октября, и начнётся в 22:00 по московскому времени.