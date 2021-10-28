Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Сассуоло»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча с «Сассуоло» (2:1).

«Мы могли выйти вперёд в первом тайме, но за две минуты до перерыва соперники открыли счёт. Мы не показали надёжную игру в обороне. Мы потеряли форму и дали им пару шансов, одним из которых они воспользовались прямо перед свистком. Нам, безусловно, нужно забивать больше голов, потому что одного забитого мяча за игру недостаточно. Нам нужно всегда находить правильный баланс между атакой и защитой. Мы должны долго и упорно думать об этом поражении, потому что никогда не можем позволить себе потерять бдительность. Ментально должны быть намного сильнее как команда. Теперь очень важно, чтобы мы немедленно оставили этот результат позади, потому что в субботу нам предстоит ещё одна очень тяжёлая игра», — цитирует Аллегри пресс-служба клуба.