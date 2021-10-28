Колумбийский футболист Валойес: Барриос — с отрывом лучший игрок нашей сборной
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Колумбийский футболист Педро Валойес оценил выступление полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса.
«Я всегда смотрю игры Барриоса как в составе сборной, так и в «Зените». Как по мне, он — с отрывом лучший игрок сборной. Он всегда выступает на стабильном уровне, демонстрирует отличную игру в середине поля. Он очень хорош», — приводит слова Валойеса Primer Tiempo.
В этом сезоне Барриос сыграл в 12 матчах за питерский клуб, в которых отдал 1 голевую передачу. В октябре 2021 года опорный полузащитник официально продлил контракт с «Зенитом» до лета 2026 года. Предыдущее соглашение Барриоса заканчивалось летом 2023 года. Следующий матч «Зенит» проведёт завтра, 29 октября, с московским «Динамо». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге.
Новость по теме«Зенит» продлил контракт с Вильмаром Барриосом
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