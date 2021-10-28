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«Сельта» и «Реал Сосьедад» объявили стартовые составы на матч чемпионата Испании

«Сельта» и «Реал Сосьедад» объявили стартовые составы на матч чемпионата Испании
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Сегодня, 28 октября, состоится игра в рамках 11-го тура чемпионата Испании. В сегодняшнем матче сойдутся «Сельта» из Виго и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Айду, Мурильо, Галан, Бельтран, Мендес, Суарес, Нолито, Аспас, Мендес.

«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа, Субименди, Элустондо, Порту, Мерино, Янузай, Муньос, Исак, Сильва, Норман.

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Марио Мелером. Ему будут помогать ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. В качестве резервного арбитра выступит Пабло Моралес.

Испания - Примера. 11-й тур
28 октября 2021, четверг. 20:00 МСК
Сельта
Виго
1-й тайм
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Комментарии
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