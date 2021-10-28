«Гранада» и «Хетафе» объявили стартовые составы на матч Примеры

Сегодня, 28 октября, состоится игра в рамках 11-го тура чемпионата Испании. В сегодняшнем матче сойдутся «Гранада» и «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.



Команды объявили стартовые составы на матч:



«Гранада»: Максимиану, Эскудеро, Милья, Суарес, Мачис, Мончи, Диас, Кини, Абрам, Рочина.



«Хетафе»: Сория, Кабако, Ньом, Унал, Аленья, Куэнка, Арамбарри, Поведа, Максимович, Суарес, Митрович.



Встречу обслужит судейская бригада во главе с Адрианом Кордеро Вегой. Ему будут помогать ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. В качестве резервного арбитра выступит Антонио Альберола Рохас.