Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гранада» и «Хетафе» объявили стартовые составы на матч Примеры

«Гранада» и «Хетафе» объявили стартовые составы на матч Примеры
Комментарии

Сегодня, 28 октября, состоится игра в рамках 11-го тура чемпионата Испании. В сегодняшнем матче сойдутся «Гранада» и «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Гранада»: Максимиану, Эскудеро, Милья, Суарес, Мачис, Мончи, Диас, Кини, Абрам, Рочина.

«Хетафе»: Сория, Кабако, Ньом, Унал, Аленья, Куэнка, Арамбарри, Поведа, Максимович, Суарес, Митрович.

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Адрианом Кордеро Вегой. Ему будут помогать ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. В качестве резервного арбитра выступит Антонио Альберола Рохас.

Испания - Примера. 11-й тур
28 октября 2021, четверг. 21:00 МСК
Гранада
Гранада
1-й тайм
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Унал – 36'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021