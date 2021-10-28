Помощник главного тренера «Зенита» бразилец Оливейра получит российское гражданство

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, бразилец Вильям Оливейра сообщил, что его семья получит российские паспорта.



«Старший сын во время матчей сборной России поёт гимн. Недавно в Петербурге родился младший. Всё больше связей со страной. Ещё крепче к ней привязываюсь. Младший, получается, вообще петербуржец. А моя жизнь всё больше и больше соединяется с Россией. Надеюсь, скоро получим всей семьёй российские паспорта. Все документы уже поданы. Экзамен по русскому языку ещё не сдал, но все документы, анкеты надо же было на русском писать. Хотя, может, и устно ещё поспрашивают. Думаю, буду готов», — цитирует Оливейру «Матч ТВ».



Напомним, Оливейра входит в тренерский штаб петербургского клуба с 2019 года.