Помощник главного тренера «Зенита» бразилец Оливейра получит российское гражданство
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Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, бразилец Вильям Оливейра сообщил, что его семья получит российские паспорта.
«Старший сын во время матчей сборной России поёт гимн. Недавно в Петербурге родился младший. Всё больше связей со страной. Ещё крепче к ней привязываюсь. Младший, получается, вообще петербуржец. А моя жизнь всё больше и больше соединяется с Россией. Надеюсь, скоро получим всей семьёй российские паспорта. Все документы уже поданы. Экзамен по русскому языку ещё не сдал, но все документы, анкеты надо же было на русском писать. Хотя, может, и устно ещё поспрашивают. Думаю, буду готов», — цитирует Оливейру «Матч ТВ».
Напомним, Оливейра входит в тренерский штаб петербургского клуба с 2019 года.
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