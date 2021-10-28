«Реал Сосьедад» на выезде уверенно обыграл «Сельту»

Сегодня, 28 октября, состоялась игра в рамках чемпионата Испании, в которой сошлись «Сельта» из Виго и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Первый гол на 54-й минуте забил шведский форвард Александер Исак. Нападающий сыграл на добивании, переправив мяч с близкого расстояния в практически пустые ворота. Сначала этот гол отменили из-за офсайда, но положения вне игры не было.
На 80-й минуте Ариц Элустондо укрепил преимущество гостей.
Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Марио Мелером. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. В качестве резервного арбитра выступал Пабло Моралес.
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