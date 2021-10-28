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«Реал Сосьедад» на выезде уверенно обыграл «Сельту»

«Реал Сосьедад» на выезде уверенно обыграл «Сельту»
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Сегодня, 28 октября, состоялась игра в рамках чемпионата Испании, в которой сошлись «Сельта» из Виго и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Первый гол на 54-й минуте забил шведский форвард Александер Исак. Нападающий сыграл на добивании, переправив мяч с близкого расстояния в практически пустые ворота. Сначала этот гол отменили из-за офсайда, но положения вне игры не было.

Видео гола Исака:

На 80-й минуте Ариц Элустондо укрепил преимущество гостей.

Гол Арица:

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Марио Мелером. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. В качестве резервного арбитра выступал Пабло Моралес.

Испания - Примера. 11-й тур
28 октября 2021, четверг. 20:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Исак – 54'   0:2 Элустондо – 79'
Комментарии
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