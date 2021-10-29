Филимонов: в «Спартаке» надо менять практически всё, чтобы снова бороться за чемпионство

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о проблемах красно-белых. Московский клуб занимает лишь 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
«Какие эмоции от игры «Спартака»? Всё плохо. И очевидных путей выхода из этого состояния нет. Надо практически всё менять в клубе, чтобы «Спартак» снова боролся за чемпионство. И боролся не всплесками, а постоянно и обоснованно. Чтобы клуб был стабильным источником положительных эмоций в плане турнирных достижений.
Время гегемонии «Спартака» ушло? Время не ушло. Это вопрос работы клуба — кого они нанимают тренировать и играть. Когда в ЦСКА всё было завязано на Гинере, у команды были регулярные успехи. Как только главный поменялся — ЦСКА не попал в еврокубки. То же самое — «Зенит». До «Газпрома» клуб был крепким середняком, который ничего не добивался. «Спартак» с Романцевым был лидером советского и российского футбола, а без него — скатился. Были какие-то всплески, вторые места при Черчесове или Карпине, но стабильности не стало. Если правильно подойти, всё можно вернуть», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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