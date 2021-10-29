Филимонов: из Максименко пытаются сделать великого вратаря. Ваши ожидания — ваши проблемы

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением об игре вратаря красно-белых Александра Максименко. Он в последнее время подвергается серьёзной критике.
«С Максименко всё так. Это его уровень. Просто из него пытаются сделать великого вратаря, а он обычный, хорошо обученный вратарь, не супер. От Саши ждут игры уровня Черчесова, Овчинникова или Филимонова, а это немножко завышенные требования. Как говорится, ваши ожидания — ваши проблемы. Не могу сказать, что он совершает грубые ошибки, которые влияют на результат. У «Спартака» проблема в общекомандной игре — там три пропустили, там четыре, там семь. Дело не во вратаре. Ситуацию в клубе нужно менять глобально.
Нехватка харизмы? Он такой, и вы его не переделаете. Можно, конечно, попытаться, но для этого должен быть другой тренировочный процесс, другой климат в коллективе, другое общение с тренером вратарей. Есть моменты, которые, с моей точки зрения, там вообще неправильны в плане игры вратаря — технические, тактические. Но это опять-таки вопрос к тем людям, под руководством которых он работает», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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