«Может, это форма мазохизма». Филимонов — о постоянных обсуждениях гола Шевченко

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов рассказал, как относится к памятному голу Андрея Шевченко в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года. Тогда Шевченко со штрафного направил мяч в сторону ворот фактически от боковой линии, а голкипер неудачно отбил его, отправив в свои же ворота.



Филимонова спросили, как он относится к тому, что каждый год 9 октября в России вспоминают этот гол.



«Не могу сказать, что пофигу, и не могу сказать, что задевает. Если людям нечего больше вспомнить, ради бога, вспоминайте это. Мне как-то больше нравится вспоминать позитивные эмоции.



Особая форма мазохизма? Меня это тоже всегда удивляло. Блин, вспомните что-то хорошее. Может, и правда это разновидность мазохизма (смеётся)? Не знаю, не могу комментировать такие наклонности людей», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.