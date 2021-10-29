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В чемпионате Испании повторён антирекорд 41-летней давности

В чемпионате Испании повторён антирекорд 41-летней давности
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В чемпионате Испании повторён антирекорд 41-летней давности, сообщает журналист Педро Мартин в своём «твиттере».

Сообщается, что впервые с сезона-1980/81 в чемпионате Испании есть две команды, которые не одержали ни одной победы после 11 туров. В нынешнем сезоне Примеры без побед остаются «Леванте» и «Хетафе», которые занимают 19-е и 20-е место в турнирной таблице соответственно.

В сезоне-1980/81 такой же неудачный старт выдали «Саламанка» и «Альмерия».

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Реал Сосьедад», набрав 24 очка. На втором месте находится мадридский «Реал» (21), но у них есть игра в запасе. Замыкает тройку лидеров «Севилья» (21). Команда также провела на одну игру меньше. В топ-5 входят «Бетис» (21) и «Райо Вальекано» (19).

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