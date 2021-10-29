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Недвед накричал на президента «Ювентуса» после поражения команды в матче с «Сассуоло»

Недвед накричал на президента «Ювентуса» после поражения команды в матче с «Сассуоло»
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед эмоционально отреагировал на поражение команды в матче чемпионата Италии с «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей поля.

Недвед на последних секундах матча был в бешенстве. Функционер накричал на президента «Ювентуса» Андреа Аньелли и покинул трибуну.

После 10 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. От лидирующего «Наполи» команда отстает на 13 очков. Команда не может победить в Серии A на протяжении двух матчей – ничья с «Интером» (1:1) и поражение в матче с «Сассуоло» (1:2).

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Вероной». Матч состоится 30 октября.

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