«У вас было 90 минут». Судья резко ответил на претензии футболистов «Реала»

Сесар Сото Градо, судья матча 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Осасуну» ответил на претензии футболистов мадридского клуба на количество добавленного времени. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

После матча футболисты «Реала» Эдер Милитао, Винисус Жуниор и Родриго подошли к судье и выразили недовольство тем, что он добавил всего четыре минуты к основному времени.

«У вас было 90 минут, так что не приходите и не протестуйте», — приводит слова рефери Сото Градо Marca.

На данный момент «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 21 очко. От лидирующего «Реал Сосьедад» команда отстает на 3 очка, но у мадридского клуба есть игра в запасе.