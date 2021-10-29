Месси и Мбаппе могут пропустить матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

Нападающие «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Килиан Мбаппе рискуют пропустить матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», сообщает Daily Mail.

По данным источника, нападающие пропустили тренировку накануне матча с «Лиллем» в чемпионате Франции. Сообщается, что Мбаппе был отстранен от инфекции уха, носа и горла. По какой причине не тренировался Месси ещё неизвестно.

На данный момент неясно, смогут ли футболисты принять участие в ближайших играх парижан.

29 октября «ПСЖ» предстоит провести матч с «Лиллем» в чемпионате Франции. 3 ноября парижане сыграют с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

После 11 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 28 очков. В лиге чемпионов команда также занимает первое место в своей группе, набрав 7 очков.