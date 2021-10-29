Павлюченко: сборная России с Евро-2008 отгрузила бы пять голов за тайм нынешней команде

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко сравнил национальную команду образца 2008 года с нынешней сборной.
«Результат надо требовать. Ведь болельщики летают с командой, переживают, ждут побед. Требовать надо, но выше головы не прыгнешь. Сборная показывает уровень наших футболистов.
Сравниваю сегодняшнюю сборную с нашей сборной на Евро-2008. Некоторые футболисты сегодня говорят: «Да, мы бы обыграли ту сборную, которая была в 2008 году». Вася Березуцкий так в интервью сказал, что сегодняшняя сборная сильнее той. Я его встретил и сказал: «Вася, ты что, с ума сошёл? Ты что несёшь?» Так нельзя сравнивать. Я смотрю, сравниваю команды по позициям и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили в первом тайме и сказали бы: «Ребят, до свидания!» — сказал Павлюченко на YouTube-канале «Ответь по-братски».
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