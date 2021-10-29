Сергей Юран: во второй части сезона «СКА-Хабаровск» может преподнести сенсацию в ФНЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мнением о выступлении клуба в первой части сезона-2021/2022.



«Характер есть у команды, мы это доказывали много раз, когда переворачивали встречу с «Енисеем», например. Мы поменяли 75-80% команды, большинство парней столкнулись с перелётами, а к смене часового пояса и ещё не так просто адаптироваться. Это физиология. Футболисты молодцы, они стараются.



В усилении команда, конечно, нуждается. Я уже чётко вижу 2-3 позиции, которые должны усиливаться, чтобы «СКА-Хабаровск» претендовал на высокие места. Думаю, если всё пройдёт по плану, то во второй части сезона можем преподнести сенсацию, хотя я и не люблю эти слова. Мы правильно сработали в селекционном плане, в тренировочном процессе. Команда провела в верхней части турнирной таблицы весь первый круг, это многое значит», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.