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«Надо попросить выключить зиму». Ловрен — о причинах провала клубов из России в еврокубках

«Надо попросить выключить зиму». Ловрен — о причинах провала клубов из России в еврокубках
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32-летний хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о причинах провала клубов из России в еврокубках.

«Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха. Не то чтобы это главная проблема. Но всё-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии. Там ты знаешь, что ты играешь целый год. А здесь — с начала с июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев.

Что ещё? Думаю, здесь совокупность проблем. Клубы не могут покупать много сильных иностранцев из-за лимита. Если добавить ещё несколько легионерских мест, уровень команд возрастёт. Конечно, я разочарован тем, что не вижу результатов у других российских команд в Европе. Это влияет на коэффициент чемпионата. Поэтому все должны попытаться исправить ситуацию. Как именно? Это разговор на три часа минимум», — цитирует Ловрена Sport24.

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