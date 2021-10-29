Аршавин оценил уровень голкипера «Спартака» Максименко

Бывший игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин оценил уровень голкипера «Спартака» Александра Максименко перед матчем 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Ростовом».

«Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч. Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь. Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, в последнее время Максименко подвергается критике со стороны болельщиков «Спартака». Особенно сильная волна фанатского недовольства накрыла Александра после разгромного поражения красно-белых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:7). Это поражение стало крупнейшим для «Спартака» за всю историю выступлений команды в чемпионатах СССР и России.