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Аршавин оценил уровень голкипера «Спартака» Максименко

Аршавин оценил уровень голкипера «Спартака» Максименко
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Бывший игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин оценил уровень голкипера «Спартака» Александра Максименко перед матчем 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Ростовом».

«Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч. Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь. Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, в последнее время Максименко подвергается критике со стороны болельщиков «Спартака». Особенно сильная волна фанатского недовольства накрыла Александра после разгромного поражения красно-белых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:7). Это поражение стало крупнейшим для «Спартака» за всю историю выступлений команды в чемпионатах СССР и России.

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