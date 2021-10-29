Равиль Сабитов: думаю, победитель матча «Зенит» — «Динамо» станет чемпионом России

Бывший наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо».
«Сегодня в битве команд с двух первых мест турнирной таблицы ожидаю захватывающего матча. Московский клуб в этом сезоне демонстрирует весьма интересную игру и неслучайно идёт в верхней части турнирной таблицы. Давно уже «Динамо» не было настолько конкурентоспособно в смысле борьбы как минимум за призовую тройку. Шварц поставил своей команде современный футбол, быстрый и агрессивный, динамовцы сразу же вступают в отбор после потерь мяча. И, несмотря на высокий прессинг, «Динамо» — это однозначно не «Спартак». У бело-голубых понятно, кто за что отвечает, команда умело перестраивается на поле.
Конечно, динамовцам будет трудно выиграть в гостях у действующего чемпиона. «Зенит» после внушительной победы над «Спартаком» является грозой для всех команд Премьер-Лиги, и его соперники наверняка будут испытывать мандраж.
Но «Динамо» готово бросить питерцам вызов. Не думаю, что кто-то будет играть на сохранение ничейного счёта. Шварц — сторонник зрелищного футбола, а не «автобуса». Думаю, в матче «Зенит» — «Динамо» определится чемпион нынешнего сезона», — цитирует Сабитова «Спорт уик-энд».
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