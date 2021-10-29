Гурцкая: Зарема перед увольнением Карреры кричала в вип-ложе: «Приказываю: убрать физрука»

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, и её поведении в вип-ложе московского клуба.



«Где-то за месяц до увольнения Массимо пошли разговоры, что в випе появилась девушка, которая очень громко и энергично реагирует на оплошности тренерской карьеры Массимо. Кричит: «Физрук! Надо убирать физрука! Я вам всем приказываю: уберите физрука. Тогда и появилась девушка, которая очень импульсивно реагирует на происходящее на поле.



Я посмеялся. Очень спокойно отношусь, когда девушки говорят про футбол. Такие периодически появляются в моей жизни, которые думают, что вправе серьёзно говорить о футболе.



Может, и существуют девушки, которые могут на равных говорить о футболе. Но я не слышал никогда о больших менеджерах-девушках в футболе. Слава богу, пока что это закрытое для них пространство и мужчины их туда плохо подпускают», — сказал Гурцкая в интервью на YouTube-канале спортивного журналиста Глеба Чернявского.

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