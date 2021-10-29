«Астана» выступила с заявлением по поводу дисквалификации Тихонова

«Астана» выступила с официальным заявлением по поводу дисквалификации главного тренера Андрея Тихонова.
«Астана» полностью принимает ответственность за инцидент, который произошёл в матче 25-тура чемпионата Казахстана. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры в отношении данного инцидента. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета, в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Андрея Тихонова, излишне строгим. О дальнейших подробностях пресс-служба «Астаны» просит следить на официальных источниках клуба», — говорится в сообщении.
Напомним, Андрей Тихонов был дисквалифицирован на два года. Такая санкция была выписана ему после матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» в Алма-Ате (0:1). В конце первого тайма «Астана» в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение. Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения. Позже футболисты вернулись на поле и матч был продолжен.
- 29 октября 2021
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