«Фиорентина» планирует отдать Кокорина в аренду в январе
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«Фиорентина» в зимнее трансферное окно планирует отдать нападающего Александра Кокорина в аренду, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, на его место «фиалки» планируют приобрести нового форварда.
В летнее трансферное окно поднимался вопрос о расставании с россиянином, однако тогда руководство хотело любой ценой добиться того, чтобы нападающий восстановил свою лучшую форму.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.
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