«Если я и лежу, то недолго». Айртон ответил на претензии по поводу симуляций

Защитник «Спартака» Айртон Лукас ответил на претензии в свой адрес по поводу частых симуляций.
«Часто падаю на поле и меня упрекают в симуляциях? Слушайте, во-первых, если я и лежу, то недолго. Во-вторых, не так просто найти игрока, который за матч ни разу не падает. А самое главное, мне действительно часто достаётся от соперников, когда я набираю высокую скорость.
Сколько мне играть — решать тренеру. Конкуренция — это в любом случае плюс. С нынешним тренерским штабом у меня хороший контакт. Помогает, что теперь главный и помощники могут подсказать что-то во время тренировки или матча на португальском, у меня есть возможность быстрее сориентироваться.
Когда играем с тремя центральными защитниками, у меня появляется больше свободы для атаки. Но главная задача остается прежней — принести максимум пользы команде.
Всегда стараюсь прогрессировать и работать над собой. Но если говорить о конкретных показателях, то я должен чаще делать удобные передачи, которые становились бы голевыми, и больше забивать сам», — приводит слова Айртона официальный сайт «Спартака».
- 29 октября 2021
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