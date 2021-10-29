Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 13-го тура

Сегодня, 29 октября, стартует 13-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Матчем-открытием станет центральное противостояние тура «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Полное расписание 13-го тура чемпионата России:

29 октября, пятница

«Зенит» — «Динамо» (19:00 мск)

30 октября, суббота

«Рубин» — ЦСКА (14:00 мск)

«Спартак» — «Ростов» (16:30 мск)

«Нижний Новгород» — «Локомотив» (19:00 мск)

«Краснодар» — «Крылья Советов» (19:00 мск)

31 октября, воскресенье

«Уфа» — «Ахмат» (14:00 мск)

«Арсенал» — «Сочи» (16:30 мск)

«Химки» — «Урал» (19:00 мск)

Напомним, по итогам 12 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», в активе которого 26 очков. На втором месте расположилось московское «Динамо», набравшее 23 очка. Такое же количество очков у столичного ЦСКА (23) — армейцы занимают третье место.