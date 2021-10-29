Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 13-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 13-го тура
Комментарии

Сегодня, 29 октября, стартует 13-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Матчем-открытием станет центральное противостояние тура «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Полное расписание 13-го тура чемпионата России:

29 октября, пятница

«Зенит» — «Динамо» (19:00 мск)

30 октября, суббота

  • «Рубин» — ЦСКА (14:00 мск)
  • «Спартак» — «Ростов» (16:30 мск)
  • «Нижний Новгород» — «Локомотив» (19:00 мск)
  • «Краснодар» — «Крылья Советов» (19:00 мск)

31 октября, воскресенье

  • «Уфа» — «Ахмат» (14:00 мск)
  • «Арсенал» — «Сочи» (16:30 мск)
  • «Химки» — «Урал» (19:00 мск)

Напомним, по итогам 12 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», в активе которого 26 очков. На втором месте расположилось московское «Динамо», набравшее 23 очка. Такое же количество очков у столичного ЦСКА (23) — армейцы занимают третье место.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2021/2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021