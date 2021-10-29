Аванесян: приглашали в молодёжку Армении, но я отказываюсь. В приоритете сборная России

Полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян, выступающий на правах аренды за «Текстильщик», рассказал о предложениях выступать за сборную Армении.



«Раза три приглашали в молодёжную сборную Армении с возможным привлечением к основной команде. Каждый раз думаю, советуюсь. Пока отказываюсь, но мы на связи. В приоритете сборная России. Сначала молодёжная, потом основная. Но в жизни бывает всякое. Мосты ни в коем случае не сжигаем. Армения также моя родина. Очень ценю свои корни. Может быть, в будущем сыграю за эту сборную. Взять того же Сперцяна, который выбрал свою историческую родину. Но есть много других примеров. Допустим, Захарян или Тикнизян. Это нормально — стремиться попасть в сборную России.



Из узбекской сборной не связывались. Навряд ли бы всерьёз стал рассматривать подобное предложение. При всем уважении к Узбекистану. Да и в Армении меня неправильно поймут. Вообще пока об этом не думаю. Главная задача — развиваться», — цитирует Аванесяна Sportbox.

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