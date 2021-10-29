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Айртон — о предстоящем матче с «Ростовом»: после неудачи с «Зенитом» отступать уже некуда

Айртон — о предстоящем матче с «Ростовом»: после неудачи с «Зенитом» отступать уже некуда
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Защитник «Спартака» Айртон Лукас высказался о предстоящем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра пройдёт 30 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30.

«Кто бы ни был сейчас нашим соперником, мы должны побеждать. Играть агрессивно впереди и в то же время не допускать провалов в защите. Матч будет сложный, но отступать нам после такой неудачи уже некуда», — приводит слова Айртона официальный сайт «Спартака».

Напомним, 24 октября «Спартак» потерпел разгромное поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

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