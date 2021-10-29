Чешский миллиардер Даниэль Кршетинский намерен приобрести «Вест Хэм»

Чешский миллиардер и владелец пражской «Спарты» Даниэль Кршетинский намерен приобрести «Вест Хэм», сообщает Sky Sports. По информации источника, он планирует выкупить 27%, а в дальнейшем полностью оформить покупку.



Сделка может быть оформлена до 7 ноября, когда «Вест Хэм» в 11-м туре английской Премьер-лиги сыграет с «Ливерпулем». В настоящий момент владельцами «Вест Хэма» являются Дэвид Салливан и Дэвид Голд, которые приобрели команду в 2010 году.



«Вест Хэм» набрал 17 очков в девяти матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».