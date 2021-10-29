Цауня: Алексей Березуцкий — большой молодец! Желаю ему как тренеру дальнейшего прогресса

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграют с «Рубином». Встреча запланирована на 30 октября.



«Продолжаю следить и за ЦСКА, и за «Рубином» Слуцкого. Не перестаю болеть за армейцев, переживать за ребят, желаю им как можно больше побед! В турнирной таблице все идут очень плотно, но и промежуточное третье место – неплохой результат. Посмотрел игру с «Крыльями Советов». Хорошо, что футболисты проявили характер и вытащили непростой матч.



Алексею Березуцкому – только удачи, он большой молодец! Не представляю, как ему сейчас тяжело, но он отлично держится. Хочется пожелать ему дальнейшего прогресса как тренеру. Но и Леонида Викторовича я очень уважаю. Сложно сказать, кто фаворит в завтрашней игре, но всё же небольшой перевес на стороне ЦСКА. Думаю, армейцы завтра победят», — цитирует Цауню пресс-служба ЦСКА.

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