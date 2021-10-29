Червиченко: семь, как «Спартаку», «Зенит» «Динамо» не забьёт. Но мяча три точно могут

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 29 октября. Старт игры — в 19:00 мск.



«Исход матча в большей степени зависит от «Зенита». «Динамо» — хорошие, дерзкие, но их основная ударная сила — мальчики. Если будет играть Малком, бразильцы «Зенита» заберут мяч и уверенно выиграют. Семь, как «Спартаку», не забьют, но мяча три точно могут. Потому что сегодня «Зенит» объективно лучше всех. Но если «Динамо» забьют первыми, то у команды Семака могут начаться проблемы и тут они вряд ли победят.



«Динамо» может даже проиграть, но останется претендентом на чемпионство. Они очень хорошо смотрятся и не упускают матчи с соперниками, с которыми нельзя этого делать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.