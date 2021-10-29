Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал причины отставки Рональда Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему был уволен со своего поста бывший главный тренер клуба Рональд Куман.
«Мы приняли решение уволить Кумана после игры с «Райо Вальекано». Очень благодарны специалисту за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барселоны», мы его никогда не забудем. Куман завоевал Кубок Испании.
Куман не продолжил работу в команде из-за результатов. Ситуация стала слишком нестабильной. Но мы все ещё сохраняем шансы в чемпионате Испании, Лиге чемпионов, есть национальный Кубок. Смена тренера произошла из-за того, что работа Кумана не подкреплялась успешными результатами», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.
- 29 октября 2021
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