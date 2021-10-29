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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал причины отставки Рональда Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал причины отставки Рональда Кумана
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему был уволен со своего поста бывший главный тренер клуба Рональд Куман.

«Мы приняли решение уволить Кумана после игры с «Райо Вальекано». Очень благодарны специалисту за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барселоны», мы его никогда не забудем. Куман завоевал Кубок Испании.

Куман не продолжил работу в команде из-за результатов. Ситуация стала слишком нестабильной. Но мы все ещё сохраняем шансы в чемпионате Испании, Лиге чемпионов, есть национальный Кубок. Смена тренера произошла из-за того, что работа Кумана не подкреплялась успешными результатами», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.

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