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«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Зенит» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Зенит» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 29 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему будут помогать ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче будут работать резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.

«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.

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