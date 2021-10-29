«Зенит» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 29 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему будут помогать ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче будут работать резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.

«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.