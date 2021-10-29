Это’О: Моуринью — феномен. Он единственный, кто способен вновь сделать «Рому» чемпионом
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Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О поделился мнением о главном тренере «Ромы» Жозе Моуринью.
«Жозе — феномен. Он единственный, кто способен вновь сделать «Рому» чемпионом Италии спустя столько лет без титула», — цитирует Это’О Marca.
Напомним, в матче 9-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» сыграла вничью с «Наполи». Матч состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 0:0. Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», вышел на 86-й минуте. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был удалён в концовке матча. На 82-й минуте португальский специалист получил вторую жёлтую карточку. Первое предупреждение за разговоры он получил на 19-й минуте встречи.
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