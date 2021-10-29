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Гвардиола высказался об увольнении Кумана из «Барселоны»

Гвардиола высказался об увольнении Кумана из «Барселоны»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее возглавлявший «Барселону», прокомментировал увольнение с поста наставника сине-гранатовых Рональда Кумана.

«Мы с Рональдом точно знаем, что зависим от результатов. Ни один тренер не может удержаться на своём посту без хороших результатов. Ни один. Нас судят по результатам. Как своему другу я желаю ему всего наилучшего.

Не знаю, что будет в «Барселоне». Серхи Бархуан стал тренером, желаю ему удачи. Насчёт Хави, я не знаю, что будет. Не сомневаюсь, что он готов выполнить эту работу. Он знает испанский футбол и в целом футбол, а также полон энтузиазма», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».

Напомним, бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения в матче 11-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:1). Рональд возглавил каталонцев в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 «Барселона» под его руководством завоевала Кубок Испании и заняла 3-е место в чемпионате страны.

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