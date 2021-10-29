Павел Недвед: меня критиковали по делу, я не всегда вёл себя образцово

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед поделился мнением о критике в свой адрес.
«Невозможно получить такую престижную роль только потому, что я друг президента «Ювентуса». Владельцы этого не допустили бы. Чувствую большую ответственность, иногда даже слишком большую. Меня правильно критикуют, я не всегда вёл себя образцово. Я всегда буду выкладываться на максимум для этого клуба. Эти слова влияют на меня, это больно, но это мой характер. Всегда буду выполнять свою роль с максимальной самоотдачей и ответственностью», — цитирует Недведа Calciomercato.com.
Напомним, Павел Недвед эмоционально отреагировал на поражение команды в матче чемпионата Италии с «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей поля. Недвед на последних секундах матча был в бешенстве. Функционер накричал на президента «Ювентуса» Андреа Аньелли и покинул трибуну.
- 29 октября 2021
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