«Газпром» продолжит спонсировать «Томь»

Глава Томской области Сергей Жвачкин заявил, что «Газпром» продолжит спонсировать футбольный клуб «Томь». Отметим, что Жвачкин является также президентом «Томи».

«Мы договорились с Алексеем Борисовичем Миллером и о поддержке социальных проектов. Как президент футбольного клуба «Томь», могу порадовать команду и болельщиков: «Газпром» продолжит поддержку «Томи». Надеюсь, и команда будет радовать нас результатами», — приводит слова Сергея Жвачкина официальный сайт администрации Томской области.

Напомним, в начале сентября у «Томи» были серьёзные финансовые проблемы. Российский футбольный союз запретил клубу заявлять новых футболистов до конца летнего трансферного окна.