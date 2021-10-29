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«Газпром» продолжит спонсировать «Томь»

«Газпром» продолжит спонсировать «Томь»
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Глава Томской области Сергей Жвачкин заявил, что «Газпром» продолжит спонсировать футбольный клуб «Томь». Отметим, что Жвачкин является также президентом «Томи».

«Мы договорились с Алексеем Борисовичем Миллером и о поддержке социальных проектов. Как президент футбольного клуба «Томь», могу порадовать команду и болельщиков: «Газпром» продолжит поддержку «Томи». Надеюсь, и команда будет радовать нас результатами», — приводит слова Сергея Жвачкина официальный сайт администрации Томской области.

Напомним, в начале сентября у «Томи» были серьёзные финансовые проблемы. Российский футбольный союз запретил клубу заявлять новых футболистов до конца летнего трансферного окна.

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