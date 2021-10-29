Головин не поможет «Монако» в матче с «Брестом»
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У «Монако» есть ряд кадровых потерь перед матчем 12-го тура французской Лиги 1 с «Брестом». Игра состоится 31 октября в Бресте, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В этой встрече главный тренер монегасков Нико Ковач не сможет рассчитывать на Сеска Фабрегаса, Александра Головина и Крепина Дьятта.
«Дьятта по-прежнему страдает от повреждения после жёсткого подката. Он чувствует себя лучше, но ещё не восстановился на сто процентов. Пока он недостаточно тренировался с командой. Головин не в той форме, на которую я рассчитывал. Ему всё ещё нужна подготовка, так что его не будет в команде. Фабрегас пытался успеть восстановиться, но его проблемы всё ещё не решены до конца», — приводит слова Нико Ковача издание Nicematin.
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