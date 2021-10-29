Уле-Гуннар Сульшер – о возможной отставке: буду бороться из последних сил и давать отпор

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о своей возможной отставке.



«В «Манчестер Юнайтед» я проходил через очень тяжёлые моменты, и когда был игроком, и когда был тренером и менеджером. И всегда справлялся. С того момента, как я стал тренером, мы прошли уже через два или три кризиса. Могу лишь сказать, что всегда буду бороться из последних сил и давать отпор.



Конечно, эта неделя была сложной. Нам пришлось справляться с последствиями результата и той игры, что мы показали против «Ливерпуля». Футболисты должны справляться с такими вещами. Мы должны с нетерпением ждать следующего матча и хорошо подготовиться к нему. Мы хорошо тренировались всю эту неделю», – цитирует Сульшера Sky Sports.

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