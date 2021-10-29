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Игрок сборной Украины: Шевченко мог напихать. На его месте я бы ещё лещика прописал

Игрок сборной Украины: Шевченко мог напихать. На его месте я бы ещё лещика прописал
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Форвард киевского «Динамо» Артём Беседин рассказал о совместной работе с бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

«Ко мне отлетает мяч, я Сидорчуку пяткой скидываю, уже последние минуты, случилась обрезка, соперник бьёт в дальний угол и там метр от штанги. Я захожу в раздевалку. Ну, видно, что переживает человек, нервничает. Говорит: «Что ты делаешь?!» Только, понятное дело не так, а грубее: «Что ты делаешь, ***? Кто так играет? Кто в центре пятками отдаёт, ещё и в таком матче?» И давай, короче. Мог напихать, и это всё было делу.

Нормально ли это? Ну, кто как к этому относится. Я бы, может быть, ещё прописал какого-то лещика. Реально, это же не шутки. Серьёзный турнир, серьёзные задачи. Я всё прекрасно понимаю», — сказал Беседин в видео на YouTube-канале «Отдушивдушу».

Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

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