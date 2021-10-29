Анчелотти — об Азаре: я никогда не заставлял игрока, который хочет уйти, остаться

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча с «Эльче», который состоится 30 октября, рассказал об игре нападающего Эдена Азара.

«Отпустил бы я игрока с таким количеством игровой практикой, как у Азара? Я никогда в своей тренерской карьере не заставлял игрока, который не хочет быть в клубе, остаться. Если игрок хочет выйти на поле, он это сделает. В этом нет никаких сомнений.

Мы готовимся к матчу с «Эльче», зная, что физический аспект не будет являться определяющим. Мы хотим сделать всё правильно с технической и стратегической точки зрения. Что касается уровня испанского судейства, то я не могу сказать, что испанские судьи хуже арбитров в других лигах. Сейчас развивается оборонительный футбол, команды становятся более прямолинейными. На моем первом этапе карьеры в Испании было больше контроля над игрой, теперь больше открытого футбола. Нет лучшей версии игры. Есть футбол, в котором тренер должен выжимать максимум из своих игроков», — цитирует тренера Marca.