Д. Комбаров оценил психологическое состояние «Спартака» после разгрома 1:7 от «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил психологическое состояние красно-белых после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:7). Уже завтра, 30 октября, московскому клубу предстоит провести матч 13-го тура с «Ростовом». Игра начнётся в 16:30 мск.
«Способен ли «Спартак» подойти к игре в нормальном психологическом состоянии после разгрома от «Зенита»? Возможно, перед игрой будет немного нервоза. Но я думаю, что после такого поражения они выйдут более концентрированными, мотивированными.
Думаю, должен быть положительный результат. «Спартак» всё равно является фаворитом матча с «Ростовом», — приводит слова Комбарова Eurostavka.
Напомним, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков, а «Спартак» — 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
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