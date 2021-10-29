«Зенит» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч Российской Премьер-Лиги

Сегодня, 29 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулёв, Тюкавин.
Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему будут помогать ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче будут работать резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.
«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.
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