Неймар – о критике своего досуга: мне платят за футбол, а не за то, что делаю вне поля

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на критику своего образа жизни со стороны болельщиков.

«Это неуважение, когда люди говорят: «Ох, Неймар такой, Неймар сякой», — возмутился 29-летний бразильский нападающий. — Я знаю, как следить за своей формой. У меня есть тренер по физподготовке, который проводит со мной почти 24 часа в сутки. Для чего это?

Я выхожу куда-то, когда есть возможность — когда я знаю, что могу отдохнуть, и завтра нет тренировки. Я не перестану это делать. В чём проблема? Мне платят за то, что я делаю на поле, а не за то, как я провожу своё свободное время за его пределами», — сказал Неймар в интервью бразильском YouTube-каналу Fui Clear. Его слова приводит RMC Sport.