Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малком и Клаудиньо не попали в расширенный список сборной Бразилии на матчи отбора

Малком и Клаудиньо не попали в расширенный список сборной Бразилии на матчи отбора
Комментарии

Пресс-служба федерации футбола Бразилии опубликовала заявку игроков, которые примут участие в матчах отбора на чемпионат мира 2022 года. В список не попали игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Вратари: Алисон, Эдерсон, Габриэль.

Защитники: Данило, Эмерсон, Алекс Сандро, Лоди, Милитао, Вериссимо, Маркиньос, Тьяго Силва,

Полузащитники: Каземиро, Фабиньо, Фред, Жерсон, Пакета, Коутиньо.

Нападающие: Антони, Фирмино, Жезус, Неймар, Рафинья, Кунья.

Коллектив Тите 12 ноября встретится на своём поле со сборной Колумбии, а 17 числа сразится с национальной командой Аргентины на выезде. В данный момент бразильцы лидируют в южноамериканской группе отбора на чемпионат мира. Команда набрала 31 очко в одиннадцати матчах, победив в 10 из них и лишь однажды сыграв вничью.

Новость по теме
Помощник главного тренера «Зенита» бразилец Оливейра получит российское гражданство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021