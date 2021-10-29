Малком и Клаудиньо не попали в расширенный список сборной Бразилии на матчи отбора

Пресс-служба федерации футбола Бразилии опубликовала заявку игроков, которые примут участие в матчах отбора на чемпионат мира 2022 года. В список не попали игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Вратари: Алисон, Эдерсон, Габриэль.

Защитники: Данило, Эмерсон, Алекс Сандро, Лоди, Милитао, Вериссимо, Маркиньос, Тьяго Силва,

Полузащитники: Каземиро, Фабиньо, Фред, Жерсон, Пакета, Коутиньо.

Нападающие: Антони, Фирмино, Жезус, Неймар, Рафинья, Кунья.

Коллектив Тите 12 ноября встретится на своём поле со сборной Колумбии, а 17 числа сразится с национальной командой Аргентины на выезде. В данный момент бразильцы лидируют в южноамериканской группе отбора на чемпионат мира. Команда набрала 31 очко в одиннадцати матчах, победив в 10 из них и лишь однажды сыграв вничью.